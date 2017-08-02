«إجراءات أوروبية» مرتقبة ضد نظام مادورو

بروكسل (رويترز)

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس، إن المفوضية تدرس اتخاذ «مجموعة كاملة من الإجراءات» رداً على تصاعد التوتر في فنزويلا عقب اعتقال اثنين من أبرز منتقدي الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضافت قائلة للصحفيين دون الخوض في تفاصيل «لا تزال المشاورات جارية مع الدول الأعضاء لضمان رد ملائم ومنسق من الاتحاد الأوروبي. من الواضح أن هناك مناقشات حول مجموعة كاملة من الإجراءات». فرضت الولايات المتحدة الاثنين الماضي، عقوبات على مادورو، تشمل تجميد أصوله الخاضعة للولاية القضائية الأميركية وحظر التعامل التجاري للأميركيين معه.