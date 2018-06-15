كيروش: المشاكل مصدر إلهام!

سان بطرسبرج (د ب أ)

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني، أن فريقه يستخدم المشكلات التي أضرت باستعداداته للمشاركة في المونديال الروسي مصدر إلهام، وليست أعذاراً قبل مباراته الافتتاحية أمام المغرب اليوم. ورغم أن شركة «نايكي» رفضت دعم الفريق بأحذية رياضية بسبب عقوبات اقتصادية مفروضة ضد إيران، وإصابة مهاجم الفريق الأول مهدي طارمي، وتعرض مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لأزمة قلبية، إلا أن كيروش يظل هادئاً. وقال كيروش في مؤتمر صحفي أمس: ربما ما لا يعلمه الجميع أننا أن نسمح، تحت أي ظرف أن تكون المشكلات مبررات أو عذراً.

وأضاف: لن نستخدمهم كنوع من أنواع التبرير أو الاعتذار، الصعاب مصدر من مصادر الإلهام والإبداع، وأن تكون أكثر كفاءة وأكثر تنافسية خلال المباراة. ويستهل المنتخب الإيراني حملته في مشاركته الخامسة بالمونديال بمواجهة المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، ولكن الفريقان يعلمان أنه من الصعب إنهاء دور المجموعات أمام المنتخب الإسباني، حامل اللقب في 2010، وأمام البرتغال، بطل أوروبا الحالي.

ومع ذلك، أكد كيروش أن لاعبيه سيحاربون الصعاب، وقال: نقر بأنهما مرشحان، لكننا لن نتحمل أي شخص يقول إننا لسنا قادرين على الفوز.

وقال: لن نتحمل أي شخص يقوض توقعاتنا وآمالنا، نحن هنا للتنافس مع المرشحين، نأمل أن تتحدث آلهة كرة القدم بصوت أعلى، وأن يتخذوا القرارات.