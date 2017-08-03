7 قتلى من القوات الدولية باعتداء بشاحنة مفخخة في قندهار

عواصم (وكالات)
أكدت قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن بقيادة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان أمس، أن تفجيراً انتحارياً بشاحنة مفخخة، استهدف قافلة لها في منطقة شور أندام أثناء توجهها إلى مطار مدينة قندهار جنوب البلاد المضطرب، موقعاً خسائر بشرية من دون تفاصيل. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» مصرع جنديين لها بالاعتداء الدامي، لافتة إلى أن القوات الأميركية بالمنطقة، ستدلي بمزيد من المعلومات عند توافرها.
وتحدث مصادر محلية عن إصابة مدني من دون تحديد هويته، بينما وردت أنباء عن مقتل 7 من أفراد القوات الأجنبية بالهجوم الانتحاري.
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وفي وقت سابق أمس، أعلن مصدر أمني مقتل 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين بهجوم «لطالبان» وقع الليلة قبل الماضية مستهدفاً موقع تفتيش بمنطقة ناوا بإقليم هلمند جنوب أفغانستان. كما لقي جنديان آخران من مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات) حتفهما بانفجار صباح أمس، بإقليم باكتيا شرق البلاد. وفي وقت متأخر مساء أمس الأول، أكد مسؤولون ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة هرات غرب البلاد، إلى 29 قتيلاً و 64 جريحاً. وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الاعتداء، الأمر الذي أدانته منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.