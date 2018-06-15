رسائل من.. نيستلروي و كلوفيرت و شنايدر

موسكو (الاتحاد)
نشر أساطير كرة القدم الهولندية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم منتخب المغرب، وقام ويسلي شنايدر، بأداء أغنية مغربية، قبل أن يتمنى حظاً موفقاً لـ«أسود الأطلس»، وهو يجلس في بيت بأثاث مغربي تقليدي، وعلى نهجه سار رود فان نيستلروي أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، الذي ارتدى قبعة بألوان العلم المغربي، وقال: هيا يا مغرب، هولندا معك، حظ موفق.
وقام باتريك كلوفيرت النجم السابق لمنتخب «الطواحين» وبرشلونة هو الآخر بدعم «أسود الأطلس»، وقال في مقطع مصور باللغة المحلية المغربية: «جيبوها جيبوها يا أسود».
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