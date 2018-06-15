رسائل من.. نيستلروي و كلوفيرت و شنايدر

موسكو (الاتحاد)

نشر أساطير كرة القدم الهولندية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم منتخب المغرب، وقام ويسلي شنايدر، بأداء أغنية مغربية، قبل أن يتمنى حظاً موفقاً لـ«أسود الأطلس»، وهو يجلس في بيت بأثاث مغربي تقليدي، وعلى نهجه سار رود فان نيستلروي أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، الذي ارتدى قبعة بألوان العلم المغربي، وقال: هيا يا مغرب، هولندا معك، حظ موفق.

وقام باتريك كلوفيرت النجم السابق لمنتخب «الطواحين» وبرشلونة هو الآخر بدعم «أسود الأطلس»، وقال في مقطع مصور باللغة المحلية المغربية: «جيبوها جيبوها يا أسود».

من جانبه تحدث المدرب الهولندي الشهير لويس فان جال عن مساندته لمنتخب المغرب، وأكد أن ثقته كبيرة بـ«أسود الأطلس» وقدرته على ترك بصمتهم واضحة في المونديال، وفي ذات الفيديو المؤثر والجميل ظهر مجموعة من الهولنديين يرتدون قميص «أسود الأطلس» ويتمنون حظاً موفقاً لهم، بل منهم من فضل الحديث باللغة العربية ليوجه دعمه لفرسان هيرفي رينار، مع أغنية خاصة من مجموعة غنائية مغربية تقطن بهولندا، لمساندة المغرب ولاعبيه خلال مشاركتهم في نهائيات كأس العالم.