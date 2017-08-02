ترامب يوقع «على مضض» العقوبات ضد روسيا

عواصم (وكالات)
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، على قانون العقوبات الذي أيده الكونجرس بأغلبية كبيرة تحول من دون استخدام «الفيتو الرئاسي»، والذي يطال روسيا مع إيران وكوريا الشمالية، واصفاً القانون الذي أصبح نافذاً، بأنه «معيب بشكل كبير» لأنه تضمن عدداً من البنود «غير الدستورية بشكل واضح»، وحث الكونجرس على عدم استخدامه لعرقلة الجهود الأميركية مع الحلفاء الأوروبيين لحل الأزمة الأوكرانية. جاء ذلك، غداة تحذير وزير الخارجية ريكس تيلرسون، من أن علاقة بلاده مع موسكو «قد تزداد سوءاً»، رغم لقاء مرتقب يجمعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع وزاري لمجموعة «آسيان» بمانيلا يومي الجمعة والسبت. من جهته، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه يسمع تصريحات «متناقضة» من البيت الأبيض بشأن العقوبات الجديدة، وذلك بعد إعلان تيلرسون أنه والرئيس «لا يعتقدان أن العقوبات الجديدة ستكون مفيدة لجهودنا» الدبلوماسية مع موسكو. وبالتوازي، أقر تيلرسون بوجود اختلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب في بعض القضايا، خاصة بشأن الاتفاق النووي بين القوى الدولية الكبرى مع إيران 2015، لكنه قال إنهما يبحثان كيفية استخدام الاتفاق من أجل النهوض بسياسات الإدارة.
ووقع ترامب القانون بتردد خلف أبواب مغلقة وبعيداً عن الكاميرات، مذعناً للضغوط الداخلية، ما يجمد جهود تحسين العلاقات مع الكرملين. وبدا تردد ترامب في توقيع القانون واضحاً في تصريحه الغاضب عند التوقيع والذي قال فيه إن القانون «تشوبه عيوب كبيرة» قائلاً: «الكونجرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عدداً من الأحكام غير الدستورية» بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته الخارجية. ويستهدف القانون الذي يشتمل إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران، قطاع الطاقة الروسي، ويمنح واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، ويفرض قيوداً على مصدري الأسلحة الروسية. كما يقيد القانون قدرة الرئيس على إلغاء عقوبات، في مؤشر إلى عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمون على الكونجرس الذي تقلقه تصريحات ترامب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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بنس يرى مستقبل البلقان في الغرب وليس روسيا
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قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في الجبل الأسود (مونتينجرو) أمس، إن الولايات المتحدة ترى مستقبل المنطقة «في الغرب» وليس مع روسيا. وأضاف بنس، بعد مباحثات مع دوسكو ماركوفيتش، رئيس وزراء الجبل الأسود «نعتقد حقاً أن مستقبل غرب البلقان في الغرب»، مشدداً «إننا نتطلع لإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة ببناء علاقات، ستعزز الروابط بين المجتمع الأوروبي وغرب البلقان والولايات المتحدة». والجبل الأسود أحدث دولة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» في يونيو الماضي، بعد تحول في علاقاتها التي كانت تتسم بالدفء مع موسكو.