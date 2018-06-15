الجرموني: الجماعية والتنظيم قوة «الأسود»

دبي (الاتحاد)

وصف طارق الجرموني، حارس المغرب والوداد سابقاً، مباراة «أسود الأطلس» مع إيران ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثانية، بأنها مفتاح المونديال بالنسبة للاعبي المغرب، لأن الفوز بنقاطها يرفع من حظوظهم في المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

وأشار إلى أن قوة منتخب المغرب في تكامل خطوطه، والأداء الجماعي الذي يميز طريقة لعبه، والمستوى الذي قدمه، سواء في مشوار التصفيات، أو في المباريات الودية، يعكس الطابع الجماعي في الأداء، والذي يركز عليه الجهاز الفني، بغض النظر عن الأسماء الموجودة في التشكيلة.

وشدد الجرموني على أن منتخب المغرب قادر على التعامل بشكل ناجح مع المباراة الأولى، وتخطي نظيره الإيراني، حيث يملك الأدوات التي تساعده على انتزاع فوزه الأول، بفضل خلطة من اللاعبين تجمع بين الخبرة وروح الشباب.

وأشار أيضاً إلى أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار قادر على توظيف ناجح للاعبين، وحسن الاستفادة من إمكانيات العناصر المشاركة في المونديال بشكل إيجابي، بفضل معرفته الدقيقة بمستوى مختلف العناصر، الأمر الذي يصب في دخول المونديال بخطوات ثابتة وتحقيق انطلاقة ناجحة أمام إيران.

وأكد الجرموني أن دفاع المغرب بقيادة مهدي بن عطية يعتبر نقطة قوة «أسود الأطلس»، ومصدر الأمان، لأنه يعرف التعامل بشكل جيد مع هجوم المنتخبات الأخرى، ويملك القدرة على توجيه بقية الخطوط واللعب بثبات أمام المنافسين، مما يرفع المعنويات ويضاعف الثقة في بدء المونديال بخطوات ثابتة.

وطالب الجرموني اللاعبين بالتركيز وتقديم أفضل ما عندهم، لأن الفوز الأول سيكون له تأثير إيجابي كبير على بقية المشوار، حيث يرفع المعنويات للمواجهتين المقبلتين أمام البرتغال وإسبانيا.

وختم الجرموني بأنه متفائل كثيراً بهذا الجيل من اللاعبين لتقديم صورة مشرفة للكرة المغربية، وأيضاً الأداء الجيد، وحصد نتائج إيجابية تضمن عبور الدور الأول.