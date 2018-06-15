كوبر: صلاح جاهز 100%

إيكاترينبرج (د ب أ)

أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري أمس عن ثقته بأن نجم فريقه محمد صلاح سيتعافى من إصابته التي تعرض لها قبل أسبوعين قبل مباراة أوروجواي اليوم والتي تستهل بها مصر مشوارها في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش مباراة اليوم التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الأولى: صلاح بحالة جيدة للغاية، ويتعافى بشكل جيد جداً، لقد خاض التدريبات معناً. وأضاف كوبر قائلاً: يمكنني أن أؤكد أنه جاهز للعب، إلا إذا حدث أمر غير متوقع في اللحظة الأخيرة.

وكان الهداف المصري «25 عاماً» قد تعرض لإصابة في الكتف الأيسر إثر احتكاكه مع اللاعب الإسباني سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، التي خسرها فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1 - 3 وشهدت مغادرة صلاح للملعب في الشوط الأول.