7800 نازح ومسلح يغادرون عرسال إلى إدلب

بيروت (وكالات)

بدأ بعد ظهر أمس، تنفيذ اتفاق بين ميليشيات «حزب الله» في لبنان ومسلحي «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) في سوريا، يقضي بخروج مسلحين ومدنيين من اللاجئين السوريين من عرسال إلى الشمال السوري، بينما أشرف الأمن اللبناني على عملية تبادل الأسرى بين ميليشيات «حزب الله» و«جفش».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أمس، بأن الحافلات التي تقل مسلحي «جبهة فتح الشام» وعائلاتهم ونازحين سوريين انطلقت صباح أمس، من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال باتجاه إدلب في سوريا، في تنفيذ للمرحلة الثانية من الاتفاق

وأوضحت أن أكثر من 155 حافلة تحمل 7800 نازح بينهم عناصر من «النصرة» وعائلاتهم عبرت طريق جرود عرسال اللبنانية - فليطا السورية - طريق حمص الدولي - حماه - ريف حلب وصولا إلى إدلب، وذلك بإشراف الأمن العام والجيش اللبناني والصليب الأحمر الدولي وهيئات دولية، مضيفا أن عدد الحافلات قد يزداد إلى 200 حافلة.

وقال المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم إن القوافل ستنقل نحو 10 آلاف شخص بينهم 120 مسلحا وأبو مالك التلي قائد فتح الشام في القلمون السورية معهم». وسيتم مقابل ذلك إطلاق سراح خمسة أسرى من «حزب الله» في حلب بعد وصول القافلة إلى وجهتها، كما أكد إشرافه على عملية التبادل.