فوساتي: صراع الصلابة الدفاعية والضراوة الهجومية

علي معالي (دبي)
يرى خورخي فوساتي المدرب الأسبق لمنتخب أوروجواي والعين، أن مباراة منتخب بلاده مع مصر اليوم لن تكون سهلة، كما يتوقعها البعض في قارة أميركا اللاتينية.
وقال فوساتي في نظرة تحليلية خاصة لـ «الاتحاد»: متابع جيد للكرة العربية، وأعرف الكثير عن منتخب بلدي، وأرى التحسن الكبير في مستوى «الفراعنة»، خاصة أن مدرب مصر لاتيني، وهو الأرجنتيني كوبر، والذي يعرف الكثير عن الكرة في أوروجواي، وهناك بعض الفوارق التي تصب في مصلحة أوروجواي أبرزها خبرة المونديال.
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وأضاف: مباراة مصر وأوروجواي مدروسة جيداً من الطرفين، وهناك خبرات في صفوفهما، لكنها أكثر في أوروجواي، خاصة أن المنتخب المصري من المنتظر أن يفتقد واحداً من ركائزه في الفترات الأخيرة، وهو محمد صلاح، ولكن هذا لا يقلل من بقية اللاعبين الذين أتوقع منهم أن يقاتلوا من البداية حتى النهاية لإثبات كفاءتهم في انطلاقة البطولة.
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