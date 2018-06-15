فوساتي: صراع الصلابة الدفاعية والضراوة الهجومية

علي معالي (دبي)

يرى خورخي فوساتي المدرب الأسبق لمنتخب أوروجواي والعين، أن مباراة منتخب بلاده مع مصر اليوم لن تكون سهلة، كما يتوقعها البعض في قارة أميركا اللاتينية.

وقال فوساتي في نظرة تحليلية خاصة لـ «الاتحاد»: متابع جيد للكرة العربية، وأعرف الكثير عن منتخب بلدي، وأرى التحسن الكبير في مستوى «الفراعنة»، خاصة أن مدرب مصر لاتيني، وهو الأرجنتيني كوبر، والذي يعرف الكثير عن الكرة في أوروجواي، وهناك بعض الفوارق التي تصب في مصلحة أوروجواي أبرزها خبرة المونديال.

وقال: أعرف مدى الحب والعاطفة الكبيرة التي تنتاب الشارع العربي عندما يلعب منتخب مصر ضد أوروجواي، وهذه أمور طبيعية في عالم الكرة، ولكن علينا أن نتحلى بالواقعية في بعض الأمور الخاصة بالنواحي الكروية على أرض الملعب، وأذكر منها على سبيل المثال أن المنتخب الحالي لأوروجواي يضم مجموعة من اللاعبين يشاركون معاً للمرة الثالثة في كأس العالم، وهذا في حد ذاته أمر مهم للغاية بأن تعرف كيف تخوض المباريات في الحدث العالمي الكبير.

وأضاف: مباراة مصر وأوروجواي مدروسة جيداً من الطرفين، وهناك خبرات في صفوفهما، لكنها أكثر في أوروجواي، خاصة أن المنتخب المصري من المنتظر أن يفتقد واحداً من ركائزه في الفترات الأخيرة، وهو محمد صلاح، ولكن هذا لا يقلل من بقية اللاعبين الذين أتوقع منهم أن يقاتلوا من البداية حتى النهاية لإثبات كفاءتهم في انطلاقة البطولة.