  • الجمعة غرة شوال 1439هـ - 15 يونيو 2018م

وصف المباراة بالصعبة

فوساتي: صراع الصلابة الدفاعية والضراوة الهجومية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018

علي معالي (دبي)

يرى خورخي فوساتي المدرب الأسبق لمنتخب أوروجواي والعين، أن مباراة منتخب بلاده مع مصر اليوم لن تكون سهلة، كما يتوقعها البعض في قارة أميركا اللاتينية.

وقال فوساتي في نظرة تحليلية خاصة لـ «الاتحاد»: متابع جيد للكرة العربية، وأعرف الكثير عن منتخب بلدي، وأرى التحسن الكبير في مستوى «الفراعنة»، خاصة أن مدرب مصر لاتيني، وهو الأرجنتيني كوبر، والذي يعرف الكثير عن الكرة في أوروجواي، وهناك بعض الفوارق التي تصب في مصلحة أوروجواي أبرزها خبرة المونديال.

وقال: أعرف مدى الحب والعاطفة الكبيرة التي تنتاب الشارع العربي عندما يلعب منتخب مصر ضد أوروجواي، وهذه أمور طبيعية في عالم الكرة، ولكن علينا أن نتحلى بالواقعية في بعض الأمور الخاصة بالنواحي الكروية على أرض الملعب، وأذكر منها على سبيل المثال أن المنتخب الحالي لأوروجواي يضم مجموعة من اللاعبين يشاركون معاً للمرة الثالثة في كأس العالم، وهذا في حد ذاته أمر مهم للغاية بأن تعرف كيف تخوض المباريات في الحدث العالمي الكبير.

وأضاف: مباراة مصر وأوروجواي مدروسة جيداً من الطرفين، وهناك خبرات في صفوفهما، لكنها أكثر في أوروجواي، خاصة أن المنتخب المصري من المنتظر أن يفتقد واحداً من ركائزه في الفترات الأخيرة، وهو محمد صلاح، ولكن هذا لا يقلل من بقية اللاعبين الذين أتوقع منهم أن يقاتلوا من البداية حتى النهاية لإثبات كفاءتهم في انطلاقة البطولة.

وأضاف: يتميز أوروجواي بالهجوم القوي بوجود سواريز وكافاني، وهما من العناصر التي تستطيع ترجيح الكفة، في المقابل يتميز المنتخب المصري بالخط الدفاعي المنظم، بفضل المجموعة التي تشارك مع بعضها منذ فترات طويلة، خاصة في قلب الدفاع. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 