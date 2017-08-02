الأزهر والجامعة العربية توقعان مذكرة تفاهم لنشر قيم التسامح

أحمد شعبان (القاهرة)
برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقعت مشيخة الأزهر الشريف وجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دعم الحوار والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والإسلام الوسطي المعتدل، في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تفضي لانتشار ظاهرة الإرهاب. ووقع المذكرة الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر والسفير بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، عن جامعة الدول العربية.
وعقب التوقيع قال وكيل الأزهر، إن مذكرة التفاهم ترسخ للتعاون الرسمي المشترك بين الأزهر الشريف والجامعة العربية من أجل بذل جهود أكبر، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لمواجهة التطرف والإرهاب، ومواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» لدى الغرب، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين مستمر منذ فترة طويلة، في الإطار الفكري والثقافي لمواجهة التطرف والإرهاب.
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وأكد السفير بدر الدين علالي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أهمية مذكرة التفاهم في ضوء ما يمثله الأزهر الشريف، وما يقوم به من جهود لنشر الفكر الوسطي المعتدل في العالم الإسلامي، وما يتمتع به من قبول واسع لدى الرأي العام الغربي.
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