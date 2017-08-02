اعتقال فلسطيني طعن مستوطناً في تل أبيب

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي، أحمد شعبان (القدس، رام الله، القاهرة)

ذكرت المصادر العبرية، بأنّ اسرائيليا في الأربعينيات من عمره أصيب بجروحٍ في عملية طعن، وقعت، امس الأربعاء، أثناء عمله في «سوبرماركت» بمدينة «يافنه» في تل أبيب. وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ قوات الشرطة الاسرائيلية اعتقلت منفّذ الطعن، وهو يعمل في نفس المحل التجاري، وعلم أن متواجدين في المكان تمكنوا من السيطرة على منفذ الطعن من سكان الخليل، وتم توثيقه وهم يعتدون عليه، حتى وصلت الشرطة إلى المكان، وقامت باعتقاله. وتم نقل الاسرائيلي المُصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة إصابته في الجزء العلوي من جسده، في حين وصفت جروح الاسرائيلي يهودي بالخطيرة وقد عكفت طواقم الاسعافات على إحالته للعلاج بالمستشفى.

وقالت الشرطة الاسرائيلية إن الشاب (19 عاما) اقدم على طعن اسرائيلي (42 عاما)، ومن جانبه، قال جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) إن الشاب يدعى اسماعيل ابراهيم ابو عرام، من مواليد العام 1998، مشيرا الى ان ليس لديه سوابق في قضايا امنية. وقام الجيش الاسرائيلي بعد ظهر أمس بتفتيش منزل ابو عرام في بلدة يطا قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت متحدثة عسكرية.

ونشرت السلطات الاسرائيلية مقطع فيديو مصورا للهجوم يظهر فيه الرجل في السوبرماركت قبل اقدام ابو عرام، وهو موظف، على طعنه بعد ان حاول الاسرائيلي ابعاده قبل ان ينجح في طعنه مرات عدة. وتصاعدت عمليات الطعن في الأول من اكتوبر 2015 ضمن عمليات فردية ينفذها مقاومون فلسطينيون تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين، وهو ما خلق حالة من الخوف والهلع في صفوفهم.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، فتاة فلسطينية قرب مفترق مستوطنة «غوش عتصيون» قرب الخليل جنوبي الضفة المحتلة. وزعمت وسائل الإعلام العبرية، أن الفتاة حاولت تنفيذ عملية طعن في المكان، وجرى اعتقالها للتحقيق معها. وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن جنود الجيش الإسرائيلي قاموا باعتقال الفتاة أميرة علي حسن طقاطقة (16عاماً)، على مفرق مستوطنة «غوش عتصيون» جنوباً، بحجة محاولتها طعن جنود إسرائيليين.

واعتدت قوات الاحتلال على شاب واعتقلته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة الخضر في بيت لحم. واندلعت مواجهات في البلدة القديمة للخضر أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى اشتعال النيران في شجرة قرب منزل المواطن عمر أحمد عيسى، حيث تمت السيطرة عليها وإخمادها. ومنعت قوات الاحتلال أمس حارس الأقصى مهدي العباسي، من دخول المسجد والالتحاق بعمله. وكانت سلطات الاحتلال منعت خلال الأيام الماضية عددًا من الموظفين والعاملين في المسجد الاقصى من دخوله تحت تهديد الملاحقات والاعتقال. واقتحم 158 متطرفًا في الفترة الصباحية باحات المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية اسرائيلية مشددة. يذكر أن حوالي 1300 متطرف اقتحموا الأقصى أمس الأول في ذكرى ما يسمى بـ»خراب الهيكل» تزامن ذلك مع مسيرات عربدة واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في القدس المحتلة.

إلى ذلك، أدان الأزهر الشريف بشدة اقتحام أكثر من ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وذلك استجابة لدعوات أطلقتها ما تسمى «منظمات الهيكل المزعوم»، لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى، بمناسبة ما يسمى ذكرى «خراب الهيكل»، وذلك بمساندة وتعزيزات من قوات الاحتلال الصهيوني. وأكد الأزهر الشريف في بيان له، أنه يتابع بقلق واستنكار بالغ ما يحدث في القدس، مشددًا على أن تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك واستمرار الانتهاكات الصهيونية بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وتهديد للسلام والاستقرار العالمي.

كما أكد الأزهر الشريف ويجدد مطالبه التي أطلقها في اجتماعه بهيئة كبار العلماء بالقاهرة، وما أعلنه مجلس حكماء المسلمين بجلسته الطارئة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية فورًا لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من إرهاب الاحتلال الصهيوني ووقف مخططاته الخبيثة الرامية إلى تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، محذرا من أن استمرار هذه الانتهاكات ينذر بإشعال حرب دينية قد تقضي على الأخضر واليابس.