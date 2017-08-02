الكويت تنفي استخدام مياهها الإقليمية لنقل أسلحة للحوثيين

الكويت (وام)

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية صحة ما نشرته وكالة «رويترز» الإخبارية حول استخدام إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن المصدر أكد أن المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل، وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة، وأنها لم ترصد أي أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها، داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة.