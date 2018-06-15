«الدب» ينطلق بـ «السرعة الخامسة»!

موسكو (أ ف ب)

حقق المنتخب الروسي المضيف فوزاً كاسحاً، هو الأكبر لبلد مضيف في مباراته الأولى منذ 1934، وجاء على نظيره السعودي 5- صفر مساء أمس على ملعب «لوجنيكي» في موسكو، وذلك في افتتاح منافسات المجموعة الأولى ونهائيات النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وسجل إيوري جازينسكي «12» ودينيس تشيريشيف «43 و91» وأرتيم دزيوبا «71» وألكسندر جولوفين «90» أهداف روسيا التي أصبحت صاحبة ثاني أكبر نتيجة لبلد مضيف في مباراته الأولى منذ أن تغلبت إيطاليا على الولايات المتحدة 7-1 عام 1934.

ويرتدي الفوز أهمية بالغة لروسيا في مجموعة تضم أيضاً المنتخبين الأوروجوياني، بطل العالم مرتين، ومصر مع نجمها محمد صلاح صاحب 44 هدفاً الموسم المنصرم في جميع المسابقات التي خاضها مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وخلافاً للمباريات الودية الاستعدادية التي عجز خلالها عن تحقيق أي فوز منذ 8 أشهر، ضرب المنتخب الروسي بقوة في مستهل المونديال تحت أنظار رئيس البلاد فلاديمير بوتين وعزز حظوظه ببلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ حقبة الاتحاد السوفييتي.