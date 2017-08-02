الإمارات تمول بناء وترميم مدارس وتشق طريقاً بالضالع

عدن (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية صباح أمس مع محافظ الضالع اتفاقية بناء مدرستين في المحافظة وترميم عدد من المدارس الأخرى، إضافة إلى شق طريق بطول 3 كيلو مترات لإحدى القرى النائية.

وقع الاتفاقية ممثل الهلال الأحمر الإماراتية المهندس محمد الكتبي ومحافظ محافظة الضالع عضو المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي.

ونوه المحافظ الجعدي بأن هذه المشاريع تأتي ضمن المنحة المقدمة من دولة الإمارات لمحافظة الضالع والمقدرة مالياً بمبلغ 3 ملايين درهم إماراتي ضمن مشاريع وفعاليات عام الخير 2017م، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الدعم شملت إعادة تأهيل 16 مدرسة دمرت بفعل الحرب التي شنتها عصابات الحوثي الانقلابية.

وقدم الجعدي الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على هذا الدعم السخي الذي سيظل شاهداً مدى التاريخ على وقوف الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق.

إلى ذلك، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس بمنطقة الحامي التابعة إدارياً لمديرية الشحر شرق محافظة حضرموت مجموعة من المواد الغذائية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم من أبناء المديرية كمساعدات إغاثية تخفف عنهم ما يعانونه جراء الأزمة اليمنية.

وقال نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتية عقب عملية التوزيع أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حريصة على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في الأراضي اليمنية، مشيراً إلى أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت سهلت على فريق الهلال الأحمر الإماراتية العامل بالمحافظة تنفيذ مهامهم الإعمارية والإغاثية والإنسانية المناطة بهم والتي استفاد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة والنازحين إليها من مناطق الحرب.

وتتبنى دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جملة من المشاريع الإغاثية والإنسانية لإعادة إعمار بعض ما دمرته ميليشيات الحوثي.