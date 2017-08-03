عقيل الحلالي (صنعاء، عدن)

اشتدت ضراوة المعارك في الجبهة الغربية لمحافظة تعز أمس بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية. ووسعت قوات الجيش الوطني من عملياتها العسكرية ضد المليشيا الانقلابية في مناطق موزع ومقبنة غربي تعز بعد سيطرتها الكاملة على معسكر خالد بن الوليد خلال الأيام الماضية.

وتسعى قوات الجيش الوطني بمساندة جوية من قوات التحالف العربي إلى تحرير كافة مناطق الجبهة الغربية من تواجد العناصر الانقلابية بغية تأمين معسكر خالد ومدينة وميناء المخا الذي تعمل الحكومة على إعادة تأهيله. وكانت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع متفرقة تتمركز فيها المليشيا الانقلابية غربي تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن عدة غارات استهدفت تجمعات للمليشيا الانقلابية في منطقة كمب الصعيرة في منطقة الهاملي بموزع أدت إلى مقتل عددا من عناصر المليشيا وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير طقم عسكري جوار جسر رسيان. فيما استهدفت غارات أخرى منطقة العصفورية ووادي المجش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الذخائر للمليشيا. وتواصلت أمس المعارك الشرسة في محيط معسكر خالد.