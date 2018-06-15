إنفانتينو بالعربية: أهلاً بكم في «المونديال»

موسكو (أ ف ب)

انطلقت نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا مساء أمس في احتفال كروي انتظره العالم طيلة أربعة أعوام وسط تحديات أمنية عديدة تواجهها البلاد وتوتر علاقاتها مع الغرب حول عدة ملفات. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً انطلاق النسخة الـ 21 لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها بلاده حتى 15 يوليو المقبل.

وأحيا المغني البريطاني روبي وليامز حفل الافتتاح الذي استمر لنحو 30 دقيقة، وغصت المدرجات بعشرات الآلاف من المشجعين الروس، وآلاف المشجعين السعوديين الذي تابعوا أغنيات وليامز الذي رافقته السوبرانو الروسية عايدة جاريفولينا.

وسبق انطلاق حفل الافتتاح، قيام الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس وعارضة الأزياء الروسية ناتاليا فوديانوفا بوضع كأس العالم على أطراف العشب الأخضر.

وأمام نحو 80 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب لوجنيكي في موسكو، قال بوتين: أهنئكم جميعاً على انطلاق أهم بطولة في العالم، تلاه رئيس الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» السويسري جاني إنفانتينو بكلمة مقتضبة حيا فيها المشجعين بأكثر من لغة، منها قوله بالعربية «أحبائي، أهلاً وسهلاً إلى كأس العالم في روسيا».