«الخارجية» تفتتح مكتباً لخدمة مواطني الدولة في جورجيا

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، افتتاح مكتب خاص برعاية مواطني دولة الإمارات الموجودين في جورجيا.

ودعت الوزارة مواطني الدولة الموجودين في جورجيا والراغبين في الحصول على الخدمات القنصلية أو خدمات جوازات السفر، التوجه إلى المكتب الخاص برعاية المواطنين الذي يقع بفندق بالتمور في العاصمة الجورجية تبليسي، موضحة في هذا الصدد أنه تم تعيين عبيد خليفة بخيت الكعبي قائماً بأعمال سفير الدولة في جورجيا.

وأكدت الوزارة أن افتتاح مكتب خاص برعاية مواطني الدولة في جورجيا يعكس رغبة قيادة البلدين في تدعيم التعاون والشراكة بينهما، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين التي شهدت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات.

وترتبط دولة الإمارات وجورجيا بعلاقات تاريخية متميزة وودية تتسم بالاستقرار، مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات، والارتقاء بها بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني دولة الإمارات المسافرين خارج الدولة إلى التسجيل في خدمة «تواجدي» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mofa.gov.ae) أو التطبيق الذكي UAE MoFA أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على هاتف رقم (80044444).. ولمزيد من المعلومات يمكنهم التواصل المباشر على الهاتف المتحرك الخاص بالمكتب (+995 555 00 66 66).