المغرب يجدد الآمال في تنظيم المونديال

الرباط (أ ف ب)
أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي، أن بلاده ستترشح لاستضافة نسخة 2030 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك غداة خسارة حق تنظيم نسخة 2026 لصالح الملف الثلاثي الأميركي-الكندي-المكسيكي.
وقال الوزير المغربي مؤكداً خبراً نشر في وسائل الإعلام المحلية: بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، سنترشح لتنظيم مونديال 2030.
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وخلال حملته، أبرز المغرب موقعه الجغرافي الوسطي لاسيما قربه من القارة الأوروبية، والتوقيت الزمني الملائم لإقامة المباريات. وكان الملف المغربي يتضمن الاستضافة على 12 ملعباً «من أصل 14 مقترحة» في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها.
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