المغرب يجدد الآمال في تنظيم المونديال

الرباط (أ ف ب)

أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي، أن بلاده ستترشح لاستضافة نسخة 2030 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك غداة خسارة حق تنظيم نسخة 2026 لصالح الملف الثلاثي الأميركي-الكندي-المكسيكي.

وقال الوزير المغربي مؤكداً خبراً نشر في وسائل الإعلام المحلية: بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، سنترشح لتنظيم مونديال 2030.

وتفوق الملف الثلاثي الأميركي-الكندي-المكسيكي على المغرب في استضافة مونديال 2026، الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً، وذلك بعدما حصل على 134 صوتا مقابل 65 للمغرب من أصل 203 أعضاء أدلوا بأصواتهم في كونغرس الفيفا في موسكو.

وخلال حملته، أبرز المغرب موقعه الجغرافي الوسطي لاسيما قربه من القارة الأوروبية، والتوقيت الزمني الملائم لإقامة المباريات. وكان الملف المغربي يتضمن الاستضافة على 12 ملعباً «من أصل 14 مقترحة» في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها.

وخيمت أجواء الإحباط والمرارة في المغرب بعد فشله في محاولته الخامسة لاستضافة كأس العالم بعد أعوام 1994 و1998 و2006 و2010.