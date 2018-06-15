لا تقارنوا ميسي بمارادونا !

موسكو (أ ف ب)

طالب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا من موسكو، بالتوقف عن مقارنة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بالأسطورة دييجو مارادونا.

وتطرق تابيا خلال افتتاحه «منزل كرة القدم» الخاص بالاتحاد الأميركي الجنوبي في موسكو، حيث قُدم طلب الترشح الثلاثي الأرجنتيني-الأوروجوياني-الباراجوياني لاستضافة مونديال 2030، إلى المقارنة بين نجمي الكرة الأرجنتينية بالقول: يقولون إنه إذا لم يفز ميسي بالمونديال، لن يتفوق على مارادونا، لكن أعتقد بأنه يجب التوقف عن هذه المقارنات.

ورغم تتويجه بكل الألقاب الممكنة على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي مع فريقه برشلونة، عجز ميسي عن الفوز بأي لقب مع منتخب بلاده الذي وصل معه إلى نهائي كوبا أميركا 2007، وخسر أمام البرازيل، ومونديال 2014، حيث خسر من ألمانيا، وكوبا أميركا 2015 و2016 وخسر أمام تشيلي في المناسبتين.

وبعد خسارة نهائي كوبا أميركا للعام الثاني على التوالي، قرر ميسي أن يضع حداً لمسيرته الدولية مؤكدا أن «المنتخب انتهى بالنسبة لي، انه النهائي الرابع الذي أخسره والثالث على التوالي»، لكن بعد أسابيع معدودة، عاد عن قراره لأن حبي لوطني وهذا القميص عظيم جداً.