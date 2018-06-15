  • الجمعة غرة شوال 1439هـ - 15 يونيو 2018م

رسالة من رئيس الاتحاد الأرجنتيني

لا تقارنوا ميسي بمارادونا !
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018

موسكو (أ ف ب)

طالب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا من موسكو، بالتوقف عن مقارنة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بالأسطورة دييجو مارادونا.

وتطرق تابيا خلال افتتاحه «منزل كرة القدم» الخاص بالاتحاد الأميركي الجنوبي في موسكو، حيث قُدم طلب الترشح الثلاثي الأرجنتيني-الأوروجوياني-الباراجوياني لاستضافة مونديال 2030، إلى المقارنة بين نجمي الكرة الأرجنتينية بالقول: يقولون إنه إذا لم يفز ميسي بالمونديال، لن يتفوق على مارادونا، لكن أعتقد بأنه يجب التوقف عن هذه المقارنات.

ورغم تتويجه بكل الألقاب الممكنة على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي مع فريقه برشلونة، عجز ميسي عن الفوز بأي لقب مع منتخب بلاده الذي وصل معه إلى نهائي كوبا أميركا 2007، وخسر أمام البرازيل، ومونديال 2014، حيث خسر من ألمانيا، وكوبا أميركا 2015 و2016 وخسر أمام تشيلي في المناسبتين.

وبعد خسارة نهائي كوبا أميركا للعام الثاني على التوالي، قرر ميسي أن يضع حداً لمسيرته الدولية مؤكدا أن «المنتخب انتهى بالنسبة لي، انه النهائي الرابع الذي أخسره والثالث على التوالي»، لكن بعد أسابيع معدودة، عاد عن قراره لأن حبي لوطني وهذا القميص عظيم جداً.

ولعب «البعوضة» دوراً أساسياً في قيادة بلاده إلى نهائيات روسيا 2018 بعدما سجل ثلاثية الفوز على الإكوادور «3-1» في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية، مانحا نفسه فرصة تعويض ما فاته في المشاركات الدولية السابقة على أمل قيادة بلاده للقبها الأول منذ 1986. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 