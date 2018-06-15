رأس زيدان وأسنان سواريز الأشهر

موسكو (د ب أ)

إقالة لوبتيجي مدرب إسبانيا قبل انطلاق المونديال تفتح ملف أشهر الصدمات في تاريخ المونديال.

سقوط مارادونا

بعد أن تراجع عن قرار اعتزاله وظهر في صورة البطل المنقذ للأرجنتين في مباراتها المصيرية أمام أستراليا في ملحق التأهل إلى مونديال أميركا 1994، سافر دييجو مارادونا مع منتخب بلاده إلى الأراضي الأميركية وتألق بشكل ملفت في أولى مباريات الفريق أمام اليونان وهي المباراة التي فاز بها منتخب «التانجو» برباعية نظيفة.

ولكن بعد المباراة الثانية التي فازت بها الأرجنتين 2 /‏‏‏ 1 على نيجيريا، خرج مارادونا من الملعب بصحبة إحدى مقدمات الرعاية الصحية للخضوع لاختبار للكشف عن المنشطات في مشهد يعد هو الأبرز في حياة النجم الأرجنتيني المثيرة للجدل. وعوقب مارادونا من قبل «فيفا» بعد أن سقط في اختبار الكشف عن مادة الايفيدرين المنشطة. ووصف مارادونا هذا القرار بأنه بمثابة عملية قطع لساقيه، فيما أصيبت الأرجنتين بصدمة كبيرة لفقدان أهم لاعبيها عبر التاريخ، لتسقط في دور الـ 16 أمام المنتخب الروماني، بقيادة نجم ذلك المونديال، الموهوب جورج هاجي.