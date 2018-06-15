عمرو عبيد ( القاهرة )

أبدت أغلب الصحف العالمية، اهتماماً كبيراً بالعائد المادي الذي ستحصل عليه أندية العالم من الاتحاد الدولي بسبب مشاركة لاعبيها في المونديال الروسي، حيث أبرزت أن ريال مدريد هو المستفيد الأكبر من هذا المنجم الذهبي، الذي سيدر عليه أموالاً طائلة ستجعله الأول في ترتيب الأندية في قائمة المستفيدين من برنامج فوائد الأندية كما يُطلق عليه لدى قسم الكرة الاحترافية التابع للفيفا.

وذكرت التقارير أن النادي الملكي الإسباني سيحصل على 3.35 مليون يورو من الفيفا، مقابل مشاركة لاعبيه في كأس العالم، وجاءت فرق الدوري الإنجليزي في المرتبة التالية كأكثر المستفيدين من هذا البرنامج، حيث احتل بطل البريميرليج مانشستر سيتي المركز الثاني بحصوله على 3.2 مليون يورو، ثم تشيلسي بـ 2.98 مليون، في حين أن بايرن ميونيخ الألماني سيجمع 2.15 مليون يورو مقابل 1.46 لبروسيا دورتموند الذي جاء في المرتبة العشرين قبل بورسيا مونشنجلادباخ صاحب الترتيب 22 بـ1.33 مليون يورو !

ويدفع الاتحاد الدولي إجمالاً ما يقارب 150 مليون يورو لصالح 384 نادياً مقابل ظهور لاعبيها في الدور الأول فقط من المونديال الروسي، إذ تبلغ تكلفة اليوم الواحد في كأس العالم لكل لاعب 7200 يورو، وتشير الإحصاءات إلى أن الدوري الإنجليزي هو الأكثر حصداُ لهذه التعويضات المالية من قبل الفيفا، حيث تجمع أنديته 27.41 مليون يورو حتى نهاية دوري المجموعات بالمونديال، ثم تأتي الليجا الإسبانية في المرتبة الثانية بـ 14.67 مليون يورو، وهو ما يوازي نصف حصاد أندية البريميرليج، في حين احتل الدوري الألماني المركز الثالث بإجمالي 13.67 مليون.

وتحدثت تقارير الصحف الألمانية عن تراجع عدد اللاعبين الممثلين لأندية البوندسليجا في المونديال، هذا العام مقارنة بنسخة البرازيل 2014، حيث تقدم الأندية الألمانية 67 لاعباً فقط مقابل 78 قبل أربعة أعوام، بينما يتصدر البريميرليج القائمة، حيث يمثله 124 لاعباً في النسخة الحالية من كأس العالم، ثم الليجا بـ80 لاعباً.

أما بايرن ميونيخ على وجه الخصوص، فيُمثّل في المونديال بـ11 لاعباً فقط مقارنة بـ15 نجماً ظهروا في البرازيل، وجعلوا البافاري يتقاسم المرتبة الأولى مع مانشستر يونايتد آنذاك، أما في روسيا فيتصدر القمر السماوي، مانشستر سيتي، القائمة بإرسال 16 لاعباً بينهم النجم البلجيكي اللامع كيفن دي بروين، ثم ريال مدريد بـ 15 لاعباً على رأسهم أسطورة البرتغال رونالدو، والطريف أن 10 لاعبين ملكيين مثلوا الميرنجي كأساسيين في نهائي دوري الأبطال الأوروبي الأخير سيظهرون في المونديال عدا الفرنسي كريم بنزيمة، كذلك يمتلك برشلونة 14 لاعباً في البطولة أبرزهم البرغوث الأرجنتيني ليو ميسي، وبعدهم يظهر توتنهام هوتسبر بـ12 لاعباً، بالتساوي مع تشيلسي وباريس سان جيرمان، ثم البايرن ومان يونايتد ويوفنتوس بـ11 لاعباً، وفي المركز العاشر يمثل 9 لاعبين فريق أتلتيكو مدريد على رأسهم الفرنسي أنطوان جريزمان.

الجدير بالذكر أن برنامج فوائد الأندية تأسس قبل انطلاق مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، وبلغت الحصة المخصصة للأندية في كأس العالم الأخير بالبرازيل ما يقارب 70 مليون دولار مقارنة بـ40 مليوناً أنفقها الفيفا في النسخة الأفريقية، وبالتأكيد ارتفع هذا العائد كثيراً في المونديال الحالي، ويبلغ العدد التقريبي لأيام المشاركة المتراكمة لكل لاعبي البطولة 24500 يوم، وبالطبع يتم مضاعفة مبلغ 7200 يورو بحسب عدد الأيام التي يخوضها كل لاعب في المونديال، بدءاً بأسبوعين قبل المباراة الافتتاحية وحتى اليوم الذي يلي آخر مباراة يخوضها منتخبه.