رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، في البرقيات عن تمنياته لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة، وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.