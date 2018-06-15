محمد بن زايد: قلوبنا تخفق ببطولات جنودنا ونستحضر تضحيات شهدائنا

أبوظبي (وام)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير - بهذه المناسبة - أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويبقيه ذخراً للوطن، وراعياً لمسيرته ونهضته المباركة، وينعم على وطننا الغالي مزيداً من التقدم والرفعة والازدهار.
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ووجه سموه - بهذه المناسبة - التهنئة إلى بواسل قواتنا المسلحة أبناء الإمارات في ميادين الشرف والحق والإنسانية، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويديم عزتهم ونصرهم، ويحفظهم سالمين بإذنه تعالى.
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وأضاف سموه «أهنئ قادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأدعو الله تعالى أن يعوده على الجميع بالخير والبركة».