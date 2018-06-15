محمد بن زايد: قلوبنا تخفق ببطولات جنودنا ونستحضر تضحيات شهدائنا

أبوظبي (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله العلي القدير - بهذه المناسبة - أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويبقيه ذخراً للوطن، وراعياً لمسيرته ونهضته المباركة، وينعم على وطننا الغالي مزيداً من التقدم والرفعة والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات الوفي، والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه سموه - بهذه المناسبة - التهنئة إلى بواسل قواتنا المسلحة أبناء الإمارات في ميادين الشرف والحق والإنسانية، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويديم عزتهم ونصرهم، ويحفظهم سالمين بإذنه تعالى.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «قلوبنا تخفق فخراً ببطولات يسطرها جنودنا البواسل في ميادين الوغى وساحات الواجب.. نستحضر بإجلال تضحيات شهدائنا الأبرار الذين نحتسبهم عند الباري تعالى في جنات الخلد .. ولأسرهم وذويهم التحية والاعتزاز لمواقفهم الوطنية المشرفة.. وكل عام ووطننا الغالي بخير ومنعة وعز وأمن وازدهار».

وأضاف سموه «أهنئ قادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأدعو الله تعالى أن يعوده على الجميع بالخير والبركة».