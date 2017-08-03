هطول أمطار الخير على الشارقة والعين

هالة الخياط، محمد البلوشي (أبوظبي، العين)

سقطت أمس أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الشارقة متمثلة في البحايص والفاية والمدام، فيما سقطت أمطار خفيفة على منطقة الفلي. وتشكل الضباب والضباب الخفيف والمتقطع على مناطق الرويس وطريق طريف - الرويس والحمرا. وشهدت الدولة أمس طقساً حاراً إلى شديد الحرارة بوجه عام، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، فيما ازدادت كميات السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، تخللها سقوط بعض السحب الركامية بعد الظهر وسقوط أمطار أحياناً. وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، نشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة بوجه عام خلال اليومين المقبلين، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار أحياناً. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. وتوقع المركز أن تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان. وقد يتشكل الضباب غداً الجمعة خلال ساعات الصباح الباكر على المناطق الساحلية خاصة شمال الدولة.

كما شهدت مدينة العين أمس هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، أعقبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما لا تزال السماء في المنطقة ملبدة بالسحب، وصاحب الأمطار هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار، وتركزت الأمطار على طريق العين دبي وجنوب مدينة العين وأم غافة والظاهر وخطم الشكلة وبعض المناطق الداخلية للمدينة.

وبدأ تساقط الأمطار منذ الساعة الثانية ظهراً، حيث هطلت الأمطار على الحدود العُمانية وجبال عمان، ومن ثم وصلت إلى مناطق دبي والشارقة، وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة واعتدال في الأجواء، حيث ظلت السماء ملبدة بالغيوم على أرجاء واسعة من المدينة وضواحيها.