الآلاف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن

سامي عبدالرؤوف، أحمد مرسي، السيد حسن، إبراهيم سليم، عمر الحلاوي، سعيد أحمد، محمد صلاح (إمارات الدولة)

أدى آلاف المصلون،عقب صلاة العشاء أمس في مساجد الدولة، صلاة الغائب على شهداء الإمارات الأربعة من جنودنا البواسل الذين ارتقوا أمس الأول إلى جوار ربهم خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» باليمن.

ودعا المصلون أن يتغمدهم الله الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، مؤكدين التفاف شعب الإمارات حول قيادته وقواته المسلحة الباسلة، وتضامن أبناء الإمارات مع أسر الشهداء.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت مساء أمس الأول استشهاد أربعة من جنودها البواسل أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية «إعادة الأمل»، لدعم الشرعية في اليمن، وهم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري والوكيل/‏‏‏1 علي محمد راشد الحساني والرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي والعريف/‏‏‏1 عبيد حمدان سعيد العبدولي.

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس صلاة الغائب على روح الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري الذي ارتقى إلى جوار ربه خلال مشاركته ضمن قوات التحالف في عملية إعادة الأمل باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.