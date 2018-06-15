استشهاد شاب أُصيب بمسيرات العودة

غزة، رام الله (الاتحاد)

استشهد شاب فلسطيني صباح أمس متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء مشاركته في مسيرة العودة في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقد قامت الجماهير الفلسطينية، ظهر أمس، بتشييع جثمان الشهيد أحمد زيد توفيق العاصي (22 عاماً) من مخيم خان يونس إلى مثواه الأخير.

وكان الشهيد قد أصيب بقنبلة غاز بشكل مباشر أثناء مشاركته الجمعة الماضي في المسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس، مدينة طولكرم، ودهمت منزل النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، واعتدت على نجليه، واعتقلت آخر.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال دهمت منزل قرعاوي وقت السحور وفتشته، بالتزامن مع الاعتداء على نجليه حازم (31 عامًا)، ومؤمن في العشرينيات من عمرهما.

إلى ذلك، قامت عصابات «تدفيع الثمن» الاستيطانية المتطرفة، فجر أمس، بتقطيع أشجار زيتون وكرمة في بلدة بيت سكاريا جنوب غرب محافظة بيت لحم، وتقع بيت سكاريا وسط التجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» وهي على مقربة من مقر قيادة جيش الاحتلال في هذا التجمع، وتشير عمليات التخريب وقطع الأشجار إلى تواطئ قوات الاحتلال، حيث يصعب التحرك بالمنطقة ليلاً دون وجود حماية.

وتعكف «سلطة أراضي إسرائيل» على تنفيذ مخطط لحي استيطاني جديد يضاف إلى مستوطنة «مفسيريت تسيون» قرب القدس المحتلة، وذلك على حساب الأراضي الزراعية والرعوية لقرية بيت سوريك.

وقال تقرير نشره موقع صحيفة «هآرتس» إن المخطط يتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ويدخل أراضي الضفة الغربية، وإن «سلطة أراضي إسرائيل» لا تنكر ذلك، رغم أنها لا تملك أي صلاحية تخطيط في الضفة.

وأوضح التقرير أن المخطط يمتد على مساحة 46 دونما لبناء 290 وحدة سكنية في عشرة مبان ترتفع ما بين سبعة حتى عشرة طوابق، إضافة إلى مناطق تجارية وحدائق أطفال ومناطق خضراء.