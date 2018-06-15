بومبيو يقر بوجود «مخاطر» بعدم التوصل إلى نزع السلاح النووي الكوري الشمالي

بكين (وكالات)

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس من أن جهود السلام مع كوريا الشمالية يمكن أن تواجه «مخاطر»، مؤكدا ضرورة إبقاء العقوبات على بيونج يانج الى حين قيامها بإزالة ترسانتها النووية. وصدرت تصريحات بومبيو خلال جولة إقليمية لإطلاع المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين والصينيين على تفاصيل قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون في سنغافورة.

وواجهت إدارة ترامب انتقادات بسبب غموض صيغة بيان القمة فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية ومخاوف الحلفاء حيال قرار ترامب وقف التمارين العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأكد بومبيو أن واشنطن لا تزال ملتزمة نزع الأسلحة النووية «بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه»، وذلك بعد محادثات مع وزيري الخارجية الياباني والكوري الجنوبي أمس.

وقال بومبيو لنظيره الصيني وانج يي «نحن نعتقد أن كيم جونج اون يدرك أهمية أن نفعل ذلك بسرعة»، وأضاف أن الصين «جددت التزامها» العقوبات الدولية بعد أن ألمحت وزارة الخارجية في وقت سابق من الأسبوع إلى أن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يفكر في تخفيف العقوبات ضد بيونج يانج.