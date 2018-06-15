الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

نيويورك (وكالات)

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، بأغلبية كبيرة قراراً يدين إسرائيل، بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضت طلباً للولايات المتحدة بتحميل حركة حماس مسؤولية أعمال العنف هذه.

ولقي مشروع القرار الذي طرحته الدول العربية والإسلامية، وعارضته بشدة الولايات المتحدة، تأييد 120 دولة، ومعارضة ثماني دول فقط، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.

ويدين القرار الاستخدام «المفرط وغير المتكافئ والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين».

وقتل 129 فلسطينياً على الأقل برصاص إسرائيلي خلال الاحتجاجات التي بدأت في نهاية مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. ولم يقتل أي إسرائيلي. وتقدمت بالنص الجزائر وتركيا باسم الدول العربية والإسلامية.