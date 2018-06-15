  • الجمعة غرة شوال 1439هـ - 15 يونيو 2018م

بمعارضة أميركية شديدة وتأييد 120 دولة ومعارضة ثماني دول وامتناع 45 عن التصويت

الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
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تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018

نيويورك (وكالات)

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، بأغلبية كبيرة قراراً يدين إسرائيل، بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضت طلباً للولايات المتحدة بتحميل حركة حماس مسؤولية أعمال العنف هذه.

ولقي مشروع القرار الذي طرحته الدول العربية والإسلامية، وعارضته بشدة الولايات المتحدة، تأييد 120 دولة، ومعارضة ثماني دول فقط، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.

ويدين القرار الاستخدام «المفرط وغير المتكافئ والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين».

وقتل 129 فلسطينياً على الأقل برصاص إسرائيلي خلال الاحتجاجات التي بدأت في نهاية مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. ولم يقتل أي إسرائيلي. وتقدمت بالنص الجزائر وتركيا باسم الدول العربية والإسلامية.

ورفضت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي القرار، معتبرة أنه «منحاز» واتهمت الدول العربية بمحاولة تسجيل نقاط في الداخل عبر السعي إلى إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة. وأضافت: «بالنسبة للبعض، مهاجمة إسرائيل هي الرياضة السياسية المفضلة، لذلك نحن هنا اليوم». ... المزيد
     
 