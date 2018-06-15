استشهاد 125 فلسطينياً يغلف العيد بالحزن في غزة

غزة (رويترز)

يشيع جو من الحزن الشديد في قطاع غزة في عيد الفطر، مع استشهاد أكثر من 125 فلسطينيا أثناء احتجاجات على الحدود مع غزة، وزادت الصعوبات الاقتصادية بعد سنوات من الحصار والصراع والتناحر الداخلي من قتامة الوضع في القطاع الذي تديره حركة (حماس)، حيث قدر اقتصاديون من غزة معدل البطالة عند مستوى 49.9 بالمئة. وقالت ورود الجمل، التي استشهد ابنها هيثم البالغ من العمر 15 عاماً بنيران إسرائيلية في احتجاجات يوم 7 يونيو، أمس عشية العيد «هذا عيد حزين، هذا أصعب عيد يمر عليَّ في حياتي».

وعرضت على الصحفيين سروالاً من الجينز وحذاءً وقميصاً قطنياً اشتراها ابنها للعيد قبل يومين من استشهاده.

ويخيم الحزن والحداد على عشرات الأسر في غزة هذا العام. وأسهم تفاقم الفقر في تعميق الشعور باليأس.

وقال عمر البيوك الذي غابت الزبائن عن متجره للملابس مثلما غابوا عن العديد من المتاجر الأخرى «الوضع سيء، القوة الشرائية ضعيفة جداً، والبيع أقل من أي سنة في السنين الماضية».

وفي مخيم النصيرات للاجئين في غزة قال عبد الرحمن نوفل (15 عاماً) الذي ذهب للتسوق مع والده «اشتريت حذاءً، بس راح ألبس فردة حذاء واحدة والثانية راح أخليها في البيت»، وبترت ساقه اليسرى بعد إصابته بنيران إسرائيلية.

ونظم الفلسطينيون مظاهرات حاشدة على الحدود للمطالبة بحق العودة لما أصبحت الآن دولة إسرائيل، ليس فقط لمن فروا أو أجبروا على ترك ديارهم في حرب 1948 التي تزامنت مع تأسيس إسرائيل ولكن أيضاً لملايين من أبنائهم وأحفادهم.