«الكردستاني» يقتل 5 جنود أتراك داخل العراق



تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 أربيل (د ب أ) أعلن حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق امس، مقتل خمسة جنود أتراك شمال عاصمة إقليم أربيل. وجاء في بيان لحزب العمال الكردستاني، أن «مسلحينا شنوا هجوما كبيرا على موقعين للجيش التركي في منطقة بارزان مما أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك في تلك المنطقة». يشار إلى أن الجيش التركي توغل داخل الأراضي العراقية بهدف ملاحقة عناصر الحزب الذين يتخذون من المناطق الجبلية العراقية مواقع لهم لتنفيذ عمليات ضد الجيش التركي. وتصنف تركيا منظمة «حزب العمال الكردستاني» على أنها منظمة إرهابية انفصالية.