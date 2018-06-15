اغتيال 12 عضواً من «لجان المصالحة» في درعا

عواصم (وكالات)

أقدم مسلحون مجهولون في محافظة درعا في جنوب سوريا أمس على اغتيال عضو لجنة مصالحة محلية تنشط في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، في حادثة هي الثانية عشرة من نوعها خلال ثلاثة أسابيع، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي عملية الاغتيال هذه في وقت تتولى روسيا إجراء محادثات مع أطراف إقليمية ودولية عدة بهدف تحديد مستقبل الجنوب السوري، وتجنيبه هجوماً عسكرياً أعلنت دمشق عزمها القيام به في حال فشل التوصل إلى حل سلمي.

وذكر المرصد أن «مسلحين مجهولين اغتالوا فجر أمس طبيباً عضواً في لجان المصالحة في درعا عبر إطلاق النار عليه في بلدة الحارة الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الريف الشمالي الغربي».

وتأسست لجان المصالحة في درعا منذ أكثر من عام. وتضم وفق ما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن نحو سبعين عضواً من وجهاء محليين وشخصيات تتمتع بنفوذ في مناطق سيطرة الفصائل.