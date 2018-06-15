واشنطن تطالب روسيا بإنهاء العنف «العشوائي» في سوريا

واشنطن (وكالات)

طالبت الولايات المتحدة روسيا امس بإنهاء ما وصفته بالعنف العشوائي الذي يستهدف المدنيين في سوريا بعد ورود أنباء عن شن غارة جوية في شمالي سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نوريرت في تغريدة على موقع (تويتر) الإلكتروني «اطلعنا على تقارير تفيد بمقتل 44 سوريا بينهم ستة أطفال في غارة جوية روسية على (زردنا) « معربة عن وقوفها مع « أبناء الشعب السوري الذين يعدون ضحية حكومتهم وأنصارها» كما دعت روسيا لإنهاء القتل العشوائي للمدنيين في سوريا». ونفت روسيا أية صلة لها بالهجوم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن مجزرة زردنا وقعت بعد غروب شمس الثامن من يونيو الجاري في حادث هو الأكثر دموية على عموم محافظة إدلب العام الجاري.

في غضون ذلك دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الهجوم على مدينة (زردنا) التي يسيطر عليها المسلحون والتي تقع ضمن مناطق خفض التصعيد التي اتفقت عليها روسيا وتركيا وإيران العام الماضي.