أسر إرهابيين تدعمهم قطر في أجدابيا

أبوظبي (مواقع إخبارية)
أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي صد هجوم لمجموعات إرهابية تدعمها قطر في وادي كحيلة في منطقة البريقة بأجدابيا. وجرى خلال العملية، تدمير 17 آلية مسلحة للإرهابيين، فيما تم أسر عدد كبير منهم.
وقال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة، وتشن عملية كبيرة للقضاء على الإرهابيين وبسط السيطرة على المنطقة بالكامل. وأكد المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية دفعت بتعزيزات كبيرة لدعم القوات المتمركزة في أجدابيا، مشيرا إلى فشل الجماعات الإرهابية في الهجمات التي تشنها على حقول نفطية منذ الأربعاء.
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