أسر إرهابيين تدعمهم قطر في أجدابيا

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي صد هجوم لمجموعات إرهابية تدعمها قطر في وادي كحيلة في منطقة البريقة بأجدابيا. وجرى خلال العملية، تدمير 17 آلية مسلحة للإرهابيين، فيما تم أسر عدد كبير منهم.

وقال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة، وتشن عملية كبيرة للقضاء على الإرهابيين وبسط السيطرة على المنطقة بالكامل. وأكد المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية دفعت بتعزيزات كبيرة لدعم القوات المتمركزة في أجدابيا، مشيرا إلى فشل الجماعات الإرهابية في الهجمات التي تشنها على حقول نفطية منذ الأربعاء.

من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي المدعومة من قطر تحاول التوغل داخل الهلال النفطي. وأكدت أن هذا الأمر تسبب في اشتعال خزان للنفط بحقل الفيبا، التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، قبل أن يتم دحر هذه المجموعات من قبل القوات المسلحة الليبية.