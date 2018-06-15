الحكومة البريطانية تجبر ديار القطرية على دفع 50 مليون إسترليني ضرائب

شادي صلاح الدين (لندن)

كشفت صحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية واسعة الانتشار أنه يتعين على شركة ديار المقربة من الحكومة القطرية دفع رسوم ضريبية لم تسدد تصل إلى 50 مليون إسترليني بعد أن خسرت قضية أمام المحكمة العليا فيما يتعلق بتطويرها لثكنات تشيلسي العسكرية في غرب لندن. ودفع مشروع «بروجكت بلو» الذي تمتلكه شركة ديار القطرية ما يقرب من مليار جنيه إسترليني لشراء ثكنات تشيلسي من وزارة الدفاع في عام 2007 بهدف تحويل الموقع التاريخي الذي تبلغ مساحته 13 فدانا إلى شقق فاخرة بأسعار تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة مولت معظم عمليات الشراء باستخدام تمويل من بنك قطري، وادعت أنه لا توجد ضرائب عليه. ولكن بعد معركة قانونية مستمرة منذ فترة طويلة، حكمت المحكمة العليا بأنه كان على المطور القطري تسديد الرسوم الضريبية.

وفي عام 2016، قضت محكمة الاستئناف لصالح المطورين القطريين، معلنة أنه كان ينبغي على مصلحة الإيرادات والجمارك أن تلاحق مصرف الريان القطري، مقابل الضريبة غير المدفوعة، كما لو كان هو المشتري الفعلي، لكن قضاة المحكمة العليا حكموا أمس بأن المشروع هو المشتري الحقيقي وبالتالي يجب عليهم دفع فاتورة الضرائب كاملة.

وقال متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية «نحن سعداء بقرار المحكمة العليا - وهي نتيجة ستجلب ملايين الجنيهات مقابل الخدمات العامة. يضيف هذا الانتصار الأخير إلى سلسلة من الانتصارات ضد أولئك الذين حاولوا تجنب ضريبة الأراضي المفروضة على رسوم الدمغة ويثبت أن مثل هذه المخططات فاشلة».