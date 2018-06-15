سياسية إيطالية: قطر مسؤولة مباشرة عن كل قطرة دم في أوروبا

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قالت الكاتبة الصحفية والسياسية الإيطالية سعاد سباعي إن قطر مسؤولة عن كل قطرة دم في أوروبا، معبرة عن دهشتها من توصيف قطر نفسها على أنّها دولة لا تموّل ولا تدعم الإرهاب؟ فيما تحتضن وتستقبل يوسف القرضاوي المسؤول عن الكثير من العمليات الإرهابية في أوروبا.

وكتبت في مقالها ضمن صحيفة «المغربية» الإيطالية، عن أمير قطر تميم بن حمد والقيادي الإخواني يوسف القرضاوي، مشيرة إلى أنّ الأول معروف في إيطاليا أكثر بكثير من الثاني. ولفتت النظر إلى أنّ نشاطات أمير قطر ونشاطات عائلته بدءاً بوالده هي أمور مهمة، لأنها ترتبط بدعم وتمويل أكبر المجموعات الإرهابية خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أن قطر لا تتوقف عن إنفاق كميات ضخمة من الأموال حول العالم، وتستثمر في كرة القدم والمنشآت السياحية والمدارس والمستشفيات وفي أحياء بكاملها، كما تستثمر أيضاً في إيطاليا. على الضفة الأخرى، قالت إنه لا يُعرف الكثير عن القرضاوي، فحين يتم التركيز على دوره في طرح فتاوى الإرهاب يتمّ فعل الكثير من أجل تفادي نشر قصّته وتحديد صفاته كواعظ متطرف ينشر الكراهية والجهاد.

واستذكرت في مقالها إنّه في سنة 2011 ألقى القرضاوي خطبة الجمعة في ميدان التحرير بمصر مظهراً بوضوح كيف استولى تنظيم الإخوان الإرهابي بنظرته المتطرفة على مظاهرات مناوئة للحكومة، مشيرة إلى أن الإعلام السائد كان منشغلاً في الواقع بتسهيل سقوط الدول العربية.

وأضافت أن القرضاوي ممنوع من دخول الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب نشاطاته وعقيدته، على الرغم من ذلك، ومنذ أيّام، كان تميم والقرضاوي معاً إلى المائدة نفسها خلال إفطار رمضاني.