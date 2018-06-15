خالد الهيل: النظام مسؤول عن أي ممارسات ضد المعتمرين القطريين



تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) حمل خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، النظام القطري مسؤولية أي ممارسات غير قانونية ضد المعتمرين القطريين بعد عودتهم لقطر، مؤكداً أن المعتمرين القطريين في أمن وأمان. وقال خالد الهيل في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «المعتمرون القطريون في أمن وأمان، وللأسف خرجت موجات تكفيرية ضدهم، والتهمة «ليش هم في أمن وأمان، ولماذا يمارسون شعائرهم الدينية بحرية في السعودية». وأضاف «نحمل النظام القطري المجرم أي ممارسات غير قانونية منها «الإخفاء القسري» الذي قد يمارس ضد المعتمرين القطريين بعد عودتهم إلى قطر».