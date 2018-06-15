وزير الداخلية التونسي المقال يقاضي «الجزيرة»

ساسي جبيل (تونس)

أكد وزير الداخلية التونسي المقال، لطفي براهم، أنه كلّف محاميه برفع شكوى ضد 3 أطراف، على علاقة باتهامه بالتخطيط لمحاولة انقلاب في تونس.

وقرّر براهم، أمس وفق إذاعة «الجوهرة» الخاصة مقاضاة مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس والصحفي الفرنسي نيكولا بو صاحب المقال، وموقع «لوموند أفريك» الفرنسي الذي نشر الخبر. كما طلب براهم رسميا من النيابة العمومية، فتح تحقيق قضائي ضد كل المعلومات الواردة في المقال، وضد كل من يكشف عنه البحث. واعتبر الوزير المقال، اتهامه بالتخطيط للانقلاب إشاعات لا صحة لها، تهدف إلى المس بالسلم الأمني وتعكير صفو النظام العام، وكذلك محاولة لضرب الديمقراطية التي تعيشها البلاد.

ومن جانبه قال النائب بالبرلمان عماد أولاد جبريل، في تصريح صحفي، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفى خلال اجتماعه بوزراء ونواب نداء تونس ما يروج عن وجود نية تنفيذ مخطط انقلابي من قبل وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم.

وأضاف النائب أن الشاهد اعتبر أنها تدخل في إطار الإشاعات المروجة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إنه نوّه في الوقت ذاته بوطنية وزير الداخلية السابق وكفاءته.

يذكر أن المقال الأخير للصحفي الفرنسي نيكولا بو قد أثار ضجة ساخرة في تونس التي اعتبرت الموضوع خياليا أعدته قطر التي تكذب وتصدق أكاذيبها وتروجها، من أجل مواصلة حملتها على الدول المكافحة للإرهاب، ومحاولة إقحام أسمائها باطلا وكذبا وبهتانا بسبب تصدي تلك البلدان للأجندات الصهيونية، ما جعل تلك البوق القطرية «الجزيرة» تضخم الخبر الكاذب وتبثه وتتناقله معلنة تبنيها للموضوع وقيامها بحملة مغرضة وفاقدة لكل صدقية ولا جدية عابثة كعادتها بكل أخلاقيات المهنة الصحفية، ما دفع العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي يؤكدون أن قطر التي تلقى إرهابيوها ومن ساندهم ووقف معهم في تونس، ضربات موجعة من الوحدات الأمنية منذ حلول لطفي براهم حرصت على تشويهه.