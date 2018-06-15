وزير الداخلية التونسي المقال يقاضي «الجزيرة»

ساسي جبيل (تونس)
أكد وزير الداخلية التونسي المقال، لطفي براهم، أنه كلّف محاميه برفع شكوى ضد 3 أطراف، على علاقة باتهامه بالتخطيط لمحاولة انقلاب في تونس.
وقرّر براهم، أمس وفق إذاعة «الجوهرة» الخاصة مقاضاة مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس والصحفي الفرنسي نيكولا بو صاحب المقال، وموقع «لوموند أفريك» الفرنسي الذي نشر الخبر. كما طلب براهم رسميا من النيابة العمومية، فتح تحقيق قضائي ضد كل المعلومات الواردة في المقال، وضد كل من يكشف عنه البحث. واعتبر الوزير المقال، اتهامه بالتخطيط للانقلاب إشاعات لا صحة لها، تهدف إلى المس بالسلم الأمني وتعكير صفو النظام العام، وكذلك محاولة لضرب الديمقراطية التي تعيشها البلاد.
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وأضاف النائب أن الشاهد اعتبر أنها تدخل في إطار الإشاعات المروجة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إنه نوّه في الوقت ذاته بوطنية وزير الداخلية السابق وكفاءته.
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