حلف الشر بين تميم وخامنئي يهدف لتخريب مناسك الحج والعمرة

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت المعارضة القطرية من مخطط قطري إيراني لتخريب مواسم الحج والعمرة، وشددت على أن حلف الشر بين تميم وخامنئي وصل إلى مرحلة من الخطورة تقتضي معها تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمنع ما يتربصه النظامان بحق أمتنا الإسلامية والعربية.

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»: «لم يكن بحاجة أن يعين النظام القطري سفيرا فوق العادة عند الإيرانيين. فحركة الموفدين والاجتماعات السرية بين أتباع تميم وأتباع خامنئي دائمة وتتنقل من مكان لآخر». وأضافت «وإذا كان النظام القطري يحاول أن يظهر نفسه أنه يسعى لوضع مسار علاقته مع الإيرانيين ضمن إطار دبلوماسي كأي علاقة بين دولتين فهو واهم ولن ينطلي ذلك على أحد».

ومضت تقول «وإذا كان تميم يريد أن يغطي مثلا الاجتماعات الأخيرة التي حصلت مع مبعوث خاص أرسله خامنئي إلى الدوحة من أجل دراسة وضع خطط تخريبية لتقويض موسم الحج القادم، فإن هذا معروف لدينا ومفضوح». وأكدت أن «ائتلاف المعارضة القطرية يحذر من أن الحملات التي بدأت تأخذ نهجا تصاعديا من قبل منظومات النظامين القطري والإيراني على مناسك العمرة والحج هي تمهيد لمخطط خطير لا ينحصر بالتشويش الإعلامي فقط». وشددت على أن «حلف الشر بين تميم وخامنئي وصل إلى مرحلة من الخطورة تقتضي معها تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمنع ما يتربصه النظامان بحق أمتنا الإسلامية والعربية».