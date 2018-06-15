مؤتمر اليونسكو السنوي يعقد بتونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تعقد مؤتمرها السنوي بتونس، من 26 إلى 29 سبتمبر المقبل، بحضور حوالي 300 مشارك. وأضاف بن حسن أن المعهد سيشارك في التنسيقية الدولية لتنظيم المؤتمر الذي من المنتظر أن تحضره 150 منظمة من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه سيبحث قضايا عدة، أهمها الهجرة غير النظامية واللجوء والسلام. وأكد أن المؤتمر سيناقش على مدى أربعة أيام المسائل المتصلة بمناهضة أشكال التمييز وقضايا حقوق الإنسان كافة، بحضور ممثلين عن منظمات دولية، ويبحث المشاركون فيه كذلك اعتماد مقاربة التكنولوجيا في إرساء السلام في العالم.