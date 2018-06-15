واشنطن تدعو للتحقيق بأموال الحرب في جنوب السودان المستثمرة بكينيا

نيروبي (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة كينيا إلى التحقيق في عقارات وودائع تملكها عائلات من النخبة في جنوب السودان بما في ذلك الرئيس وخصمه، ونجمت الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ 2013. وقالت سيغال ماندلكر مساعدة وزير الخزانة الأميركي لمكافحة تمويل الإرهاب، التي تقوم بجولة في شرق أفريقيا، إن شخصيات من جنوب السودان بعضهم أدرجت أسماؤهم على لائحة عقوبات، واصلوا استثمار أموال بطريقة غير مشروعة في سوق العقارات في كينيا. وقالت ماندلكر في مؤتمر صحفي في نيروبي «أريد أن أكون واضحة وعلى الذين يستفيدون من انتهاكات حقوق الإنسان والفساد ويستغلون الأمهات والأطفال الفقراء والأبرياء أن يسمعوا تحذيرنا».

وأضافت «سنفرض عواقب، سنمنعكم من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة وسنعمل مع شركائنا في هذه المنطقة وأي مكان ليحذوا حذونا»، مكررة بذلك تحذيراً أطلقته قبل أيام في أوغندا. وكانت النخبة السياسية والعسكرية في جنوب السودان اتهمت بالفساد في تقارير أصدرتها مؤسسة ذي سنتري التي شارك في تأسيسها النجم الأميركي جورج كلوني. وأشارت تقارير المؤسسة خصوصاً إلى الرئيس سيلفا كير ونائب السابق رياك مشار خصمه الحالي، مؤكدة أنهما أثريا من الحرب الأهلية.

وقالت ماندلكر إنها التقت كبار المسؤولين في الحكومة الكينية وفي القطاع المصرفي وطلبت منهم مراقبة أي عمليات لغسل أموال قادمة من جنوب السودان.

وأضافت أنها طلبت منهم منع مسؤولي جنوب السودان الذين أدرجت أسماؤهم على لائحة سوداء أميركية منذ 2015 وتجميد حساباتهم المصرفية ومصادرة ممتلكاتهم العقارية.