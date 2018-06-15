محمد بن سلمان والبشير يبحثان المستجدات في المنطقة

مكة المكرمة موسكو (وكالات)

التقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في مكة المكرمة الليلة قبل الماضية الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية في خبر مقتضب. لكن وكالة الأنباء السودانية (سونا) قالت إن السعودية تعهدت تنفيذ برنامج اقتصادي إنتاجي عاجل يخصص تمويله لمشروعات إنتاجية في السودان خلال خمس سنوات، ووعد بتقديم برنامج عملي لتنفيذ المشروعات توطئة لتوفير التمويل اللازم لها عقب عطلة عيد الفطر.

من جانب آخر، أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا بشأن أسواق النفط العالمية، مضيفاً أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع. وقال بوتين لولي العهد خلال اجتماعهما في موسكو: «إنه سعيد لرؤيته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي انطلقت بمباراة بين المنتخبين الروسي والسعودي، انتهت بفوز المنتخب الروسي».