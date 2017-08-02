إجازة لجياد عربات فيينا السياحية بسبب الحر

فيينا (أ ف ب)

حصلت الجياد التي تجر عربات مخصصة للسياح في فيينا أمس الأول الثلاثاء، على «عطلة رسمية بسبب الحر» للمرة الأولى بعدما تجاوزت الحرارة 35 درجة مئوية في العاصمة النمساوية، على ما أعلنت البلدية. ودعي ساسة 375 خيلاً تعمل في هذا المجال إلى وقف أي نشاط خلال النهار، ووضع الأحصنة في إسطبلاتها بموجب نظام جديد أُقر في يونيو 2016 من أجل تأمين رفاهية الحيوانات، لكن الإجراء الذي يمنع عمل الجياد إذا ما تجاوزت الحرارة 35 درجة مئوية لم يسبق أن طبق إذا لم تكن قد وصلت الحرارة إلى هذا الحد بعد. إلا أن ذلك حصل أمس الأول الثلاثاء مع تسجيل 36 درجة مئوية. وتشكل العربات التي تجرها أحصنة معلماً سياحياً في وسط فيينا.