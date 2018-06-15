مجموعة مسلحة تهاجم منشآت نفطية شرق ليبيا

بنغازي (وكالات)

أفاد مصدر عسكري ان مسلحين هاجموا الخميس منشآت نفطية في شرق ليبيا واضرموا النار في خزان نفط واحد على الأقل. وشنت الهجوم «كتائب دفاع بنغازي» المؤلفة خصوصا من مقاتلين طردتهم قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في السنوات الماضية من بنغازي بحسب ما أضاف المصدر نفسه. ووقعت مواجهات بعدها في جنوب المنشآت النفطية في راس لانوف والسدرة والتي تعرضت لإضرار خطيرة نتيجة المعارك بين الجانبين في 2016 و2017. وتابع المصدر العسكري أن أحد الخزانات أصيب آنذاك بصاروخ أطلقته «كتائب دفاع بنغازي».

وقال متحدث باسم الجيش الوطني إنه تم صد الهجوم وان «القوات الجوية تطارد الكتائب الإرهابية التي لاذت بالفرار». وتابع المتحدث الذي رفض الكشف عن هويته «يهدف الهجوم إلى تخفيف الضغط عن الإرهابيين في درنة (شرق) حيث يشن الجيش الوطني الليبي منذ مايو هجوما لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة لسيطرة تحالف من الإرهابيين». وكان الجيش الوطني سيطر في سبتمبر على أربع منشآت نفطية رئيسية هي الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة.

وتضررت أكثر من نصف صهاريج التخزين في الميناءين بشدة خلال القتال الذي دار في السابق ولم يتم إصلاحها بعد، على الرغم من أن عمليات التحميل تسير بشكل منتظم في السدر. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها أجلت العاملين في الميناءين للمحافظة على سلامتهم. وأضافت أن الإنتاج خسر نحو 240 ألف برميل يومياً وإنه تأجل دخول ناقلة كان من المقرر أن ترسو في السدر أمس.

وظهر إبراهيم الجضران الذي قاد مجموعة مسلحة حاصرت الموانئ لأكثر من عامين قبل أن يطردها الجيش الوطني الليبي في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي معلنا بداية حملة. وقال وهو يقف مرتديا سترة مموهة في منطقة صحراوية غير معروفة «نعلن اليوم... انتهاء التجهيز لقوات حرس المنشآت النفطية والقوات المساندة... بمنطقة الهلال النفطي. هدفها الأساسي والأسمى والأول والأخير هو رفع الظلم عن أهلنا. «السنتين العجاف التي شافها أهل الهلال النفطي... على وجه الخصوص... من تواجد هذا الكيان الظالم... وهو كيان حقيقته وجه ثان للإرهاب والتطرف». وباءت محاولات متكررة سابقة لمنافسي الجيش الوطني الليبي لاستعادة منطقة الهلال النفطي بالفشل، ومن غير الواضح حجم القوات والدعم المحلي والقبلي للجضران أو قوات كتائب دفاع بنغازي حاليا.

وبلغت صادرات الخام من رأس لانوف 110 آلاف برميل يوميا في مايو أيار، في حين بلغت الصادرات من ميناء السدر نحو 300 ألف برميل يوميا وفقا لشركة فورتيكسا المتخصصة في تحليلات النفط. وقال مصدر مطلع إن ناقلة النفط منيرفا ليزا التي كان من المقرر أن تصل إلى ميناء السدر لتحميل شحنة خام امس قد نُصحت بالبقاء خارج الميناء. وشُوهدت الناقلة، المستأجرة من شركة بتراكو للتجارة، تبحر بعيدا عن الميناء صباح امس دون تحميلها وفقا لخدمة رويترز لتتبع السفن.