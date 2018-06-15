الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

القاهرة (وكالات)

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلفاً لحكومة شريف إسماعيل.

وضمت الحكومة الجديدة -المكونة من 32 وزيراً- الفريق محمد زكي وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول صبحي صدقي واللواء محمود عبد الجواد وزيراً للداخلية خلفاً للواء مجدي عبد الغفار، فيما احتفظ سامح شكري بمنصبه وزيراً للخارجية. وضمت الحكومة 12 وزيراً جديداً، هم الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية ومحمد يونس وزيراً للطيران المدني ومحمود شعراوي وزيراً للتنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيراً للصحة والسكان والدكتورة ياسمين عبد العزيز وزيراً للبيئة.

كما ضمت الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة والمهندس عمرو نصار وزيراً للتجارة والصناعة وهشام توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام. وجرى التجديد لـ 20 وزيراً من الحكومة السابقة وهم الدكتور محمد مختار وزيراً للأوقاف والدكتور محمد شاكر وزيراً للكهرباء والطاقة، وغادة والي وزيراً للتضامن الاجتماعي والدكتور محمد العصار وزيراً للإنتاج الحربي والدكتورة سحر نصر وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي.

كما شملت القائمة طارق الملا وزيراً للبترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم وزيراً للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمستشار محمد حسام وزيراً للعدل والدكتور محمد عبد العاطي وزيراً للموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني وزيراً للآثار ومحمد سعفان وزيرا للقوي العاملة. وضمت أيضاً الدكتور علي المصيلحي وزيراً للتموين والمستشار عمر مروان وزيراً لشؤون مجلس النواب والدكتور طارق شوقي وزيراً للتربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. وشملت قائمة الوزراء الذين تم التجديد لهم كذلك الدكتور هشام عرفات وزيراً للنقل والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة والدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما أدى 15 نائباً للوزراء في عدد من الوزارات المختلفة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.

واجتمع السيسي أمس، مع وزيري الدفاع والداخلية السابقين والجديدين، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة بسام راضي. ووفق هذا البيان فإن السيسي «أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية». وكان السيسي كلف في السابع من الشهر الجاري الدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد قبوله استقالة حكومة إسماعيل وتكليفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وجاءت استقالة حكومة إسماعيل بعد ثلاثة أيام من أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات. وكان مدبولي تولى مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في فترة علاج رئيس الوزراء إسماعيل في ألمانيا بموجب قرار للرئيس السيسي في نوفمبر 2017. وشغل مدبولي مناصب عدة من بينها منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب وكذلك في حكومة إسماعيل.