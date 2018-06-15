«الهلال» تقدم كسوة العيد لأطفال التوحد

عدن (الاتحاد)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم مساعداتها الإنسانية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في عدن، جنوب اليمن، ضمن برامجها الإغاثية في رمضان. ودشنت توزيع سلال غذائية وكسوة العيد لأطفال التوحد في عدن لرسم البسمة والفرحة في وجه الأهالي والأطفال الذي عبروا عن شكرهم تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة. وقالت رئيسة جمعية أطفال عدن للتوحد عبير اليوسفي لـ«الاتحاد» إن «الهلال الأحمر» تواصل تقديم المساعدات المتواصلة لشريحة أطفال التوحد حيث جرى توزيع قرابة 180 سلة غذائية لأسرة أطفال التوحد والعاملين في الجمعية إلى جانب توزيع كسوة عيد لـ 44 طفلا مع توزيع هدايا عيدية وإقامة وجبة إفطار للأطفال وأسرهم.