الأمم المتحدة: نعمل على توفير المساعدة لآلاف الأسر

عواصم (وكالات)

أفادت منظمة الأمم المتحدة، أمس، بأنها تعمل بشكل متسارع مع شركائها في مجال العمل الإنساني لتوفير المساعدات لإنقاذ حياة آلاف الأسر.

وأوضحت ليز جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، أن «العشرات من موظفي الأمم المتحدة موجودون بمدينة الحديدة، للمساعدة في توفير المياه والغذاء والخدمات الصحية، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لأخبار الأمم المتحدة».

وذكرت المسؤولة الأممية، حسب المصدر نفسه، أن «التقديرات، تفيد بأن 600 ألف مدني موجودون في المدينة، يعتمد الكثير منهم على المساعدات للبقاء على قيد الحياة». وتابعت جراندي بالقول إن «الأمم المتحدة وشركاءها موجودون على الأرض في الحديدة».

وأضافت «أمس، قامت سفينة مستأجرة من الأمم المتحدة بإنزال آلاف الأطنان المترية من الغذاء في ميناء الحديدة»، ومضت قائلة: «تستعد سفينتان أخريتان للقيام بالمثل»، مشيرة إلى أنه يوزع الشركاء صناديق الطوارئ المحملة بالغذاء وإمدادات النظافة على اليمنيين في المدينة».