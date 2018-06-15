تحرير ميناء الحديدة ضرورة لتجفيف منابع دعم الحوثيين

أحمد مراد (القاهرة)
شددت ورقة بحثية نشرها المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، على ضرورة سيطرة قوات التحالف العربي على ميناء الحديدة لتجفيف منابع دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، وقطع الشريان الرئيسي الذي يلعب دوراً فاعلاً في تغذيتها مالياً وعسكرياً، عبر الاستيلاء على المساعدات الإنسانية واحتكار توزيعها، إضافة إلى استخدامه لتهريب الأسلحة.
وأوضح معد الورقة الباحث المصري محمود جمال عبدالعال، أن ميناء الحُديدة يستقبل حوالي 70 في المئة من حجم الواردات اليمنية من الغذاء والدواء والوقود، و«الحوثيون» يفرضون رسوماً رسمية وغير رسمية (الضرائب، والغرامات الإدارية) على السلع، ويستغلون العائدات الجمركية في تمويل عملياتهم الحربية، لذلك فإن سيطرة قوات التحالف على الميناء ستؤدي إلى قطع أهم مصادر الدعم.
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لافتة إلى تحذيرات سابقة للميليشيات بعدم السماح للسفن بالمرور، وضرب الملاحة في مضيق باب المندب في حال تقدمت قوات التحالف للسيطرة على الساحل الغربي.