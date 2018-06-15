تدمير صاروخ باليستي للمتمردين الحوثيين استهدف خميس مشيط

الرياض (وكالات)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أمس أنه وفي تمام الساعة الثالثة وتسع دقائق، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة». وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط، وأطلق لاستهداف المناطق المدنية، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.