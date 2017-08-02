عدد جديد من «الرافد»



تاريخ النشر: الخميس 03 أغسطس 2017 الشارقة (الاتحاد) (جاء منح الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب من قبل منظمة التربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» ترجماناً وتتويجاً لعقود من العمل على درب تعميم المعرفة، عبر دالته الكبرى وتميمته السحرية المُتجسِّدة في الكتاب، فمنذ عام 1982 حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على إطلاق ورعاية معرض الشارقة الدولي للكتاب باعتباره الحاضن الأكبر ومنصة المبادرات السنوية المتعددة، والوسيلة المثلى لنشر ثقافة الكتاب، حتى جاءت الثمار تباعاً، لتجسد المفهوم، ولتعلي من مكانة الشارقة في هذا الحقل المعرفي الدلالي الكبير) هذا الاستهلال لافتتاحية العدد الجديد من مجلة (الرافد) أغسطس 2017، تلاه عدة مواضيع تناولت الاستحقاق الذي نالته الشارقة عن جدارة بقلم د. عمر عبدالعزيز مدير إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة. وتضمن العدد 22 موضوعاً، إضافة إلى المختارات الإبداعية بـ «الرافد» 3. أما كتاب (الرافد) فهو ديوان شعري لـ «محمد محمد عيسى» بعنوان (مفارقات الطمي).