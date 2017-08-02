«أكاديمية الشعر» تصدر ديوان «ناصر بن سالم العويس»

أبوظبي (الاتحاد)
صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، «ديوان ناصر بن سالم العويس حياته وأشعاره» من جمع وتحقيق الأديب سلطان العميمي. ويتناول الديوان الذي يقع في 267 صفحة من القطع المتوسط، جوانب من سيرة الشاعر والأديب الإماراتي الراحل ناصر بن سالم بن علي العويس «1914 - 2008» وأشعاره، وهو ابن الشاعر الكبير سالم بن علي العويس«1887 - 1958»، الذي سبق أن صدر له ديوان شعر فصيح عبر أكثر من جهة ثقافية في الإمارات، ثم ديوان شعره النبطي في طبعتين، آخرهما عن أكاديمية الشعر التي يصدر أيضا عنها هذا الديوان.
وفي كلمة له في الديوان، يقول ابنه الأديب حميد بن ناصر العويس، إنّه كانت لوالده تجربته الشعرية المُهمّة في الساحة الشعرية في دولة الإمارات.
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ويرى العميمي أنّ قصائد الشاعر ناصر العويس شكّلت في رأيه تجربة شعرية مُهمّة لشاعر اختار الابتعاد عن الأضواء والنشر، لأسباب ربما كان من أهمها ارتباط مواضيع قصائده بذاته ويومياته ومواقفه الخاصة بشكل كبير. لكنها كانت ثرية بتوثيقها عناصر المكان والزمان والأحداث والتطوّرات التي مرّت بها المنطقة في القرن الماضي.